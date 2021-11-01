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Абхазия Информ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ Г. СУХУМ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ПОДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Новости Понедельник, 01 ноября 2021 20:37
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ Г. СУХУМ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ПОДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Коммунальные службы г. Сухум приводят в порядок подземные пешеходные переходы, хотя ни один из объектов не состоит на балансе столичной администрации. (Sukhumcity.ru)

Как уточняет пресс-служба Администрации г.Сухум, пешеходные переходы относятся к Абхазской Железной дороге, «Абхазавтодор», НИИ СФТИ. По просьбе жителей близлежащих улиц переход в районе ЖД вокзала был восстановлен летом 2020 года. На днях коммунальным службам города пришлось вновь очищать переход от груды мусора, в районе железнодорожного вокзала. Автотрасса в районе вокзала всегда перегружена, поэтому функционирующий подземный переход удобен для горожан. Замглавы администрации г. Сухум Автандил Сурманидзе обращается к тем, кто пользуется подземными переходами, не превращать их в мусоросвалку. «Здесь все было в ужасном состоянии. Мы радуемся, что мусор убрали», - говорит молодая девушка, которая живет неподалеку от подземных переходов.

Коммунальные службы Администрации Сухума также восстанавливают подземный пешеходный переход в районе Турбазы.

В декабре прошлого года здесь была выкачена вода. Спустя некоторое время вода вновь заполнила переходы. На днях службы города выкачали воду, в настоящее время очищают переходы от ила и мусора, который там образовался.

В ближайшее время переход будет доступен для пешеходов.

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