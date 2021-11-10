АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ МВД

Вековая история органов внутренних дел республики сложена из достижений, героизма сотрудников, серьезных потерь и ежедневной кропотливой работы. Сотни абхазских милиционеров вписали в эту историю страницы, достойные гордости.

В 1930-е годы в результате репрессий кадровому составу абхазской милиции был нанесен тяжелый удар. В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов наши старшие коллеги героически сражались за Родину на всех фронтах.

Особое мужество и героизм, преданность своему народу и служебному долгу проявили милиционеры в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и в послевоенное время, неся боевую службу по обеспечению безопасности в пограничном Галском районе.

42 сотрудника милиции погибло в войне против грузинской агрессии, 64 погибло в Галском районе. 13 милиционеров удостоены звания Героя Абхазии, 110 - боевых орденов и медалей.

Сегодня перед системой министерства внутренних дел стоят те же задачи, что и при ее создании: обеспечение общественной безопасности, защита законных прав и интересов граждан, реализация основной цели – построение правового государства.

Наше общество ожидает от вас высокого профессионализма, личной ответственности, неукоснительного соблюдения законов. И эти ожидания необходимо оправдать.

Со своей стороны, правительство и впредь будет уделять особое внимание материально-техническому оснащению органов внутренних дел, всесторонней поддержке вашей нелегкой службы, социальному обеспечению действующих сотрудников и ветеранов милиции.

Примите искренние пожелания личных и профессиональных успехов, здоровья и благополучия!»