УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Звания были присвоены тренерам решением комиссии по присвоению квалификационных категорий тренерам и судьям, специалистам в области физической культуры и спорта, а также почетных спортивных званий и согласно Положения ЕРСК.

Сухум. 13 ноября 2021. Абхазия-Информ . В Госкомитете РА по делам молодежи и спорту состоялось вручение удостоверений и нагрудных знаков почетных званий «Заслуженный тренер Республики Абхазия» Гарию Кучуберия и Руслану Царгуш.

Во вручении приняли участие заместитель председателя Госкомитета Мадина Воуба, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, главный специалист спортивного отдела Анзор Твидзба, директор РШВСМ Госкомитета Адгур Киут, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и мастер спорта СССР по боксу Даур Лакоя.

Они поздравили тренеров с присвоением почетных званий, поблагодарили за многолетнюю добросовестную работу, пожелали дальнейших успехов и крепкого здоровья.

Отметим, что Гарий Кучуберия с 2001 года работает тренером – преподавателем по боксу в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени В. Ш. Маршания. Он воспитал рекордсмена книги рекордов Гинесса Дмитрия Кучуберия и обладателя титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс» Батала Чежия.

Руслан Царгуш является мастером спорта Абхазии по волейболу, с 1996 года работает тренером – преподавателем по волейболу в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута, с 2012 года – главный тренер сборной команды Абхазии по волейболу. За это время воспитал многих мастеров спорта Абхазии, среди них кандидат в мастера спорта России, бронзовый призер чемпионата России (высшая лига А) Лаура Симония.