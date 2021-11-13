УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 13 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Госкомитете РА по делам молодежи и спорту состоялось вручение удостоверений и нагрудных знаков почетных званий «Заслуженный тренер Республики Абхазия» Гарию Кучуберия и Руслану Царгуш.
Звания были присвоены тренерам решением комиссии по присвоению квалификационных категорий тренерам и судьям, специалистам в области физической культуры и спорта, а также почетных спортивных званий и согласно Положения ЕРСК.
Они поздравили тренеров с присвоением почетных званий, поблагодарили за многолетнюю добросовестную работу, пожелали дальнейших успехов и крепкого здоровья.
Отметим, что Гарий Кучуберия с 2001 года работает тренером – преподавателем по боксу в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени В. Ш. Маршания. Он воспитал рекордсмена книги рекордов Гинесса Дмитрия Кучуберия и обладателя титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс» Батала Чежия.
Руслан Царгуш является мастером спорта Абхазии по волейболу, с 1996 года работает тренером – преподавателем по волейболу в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута, с 2012 года – главный тренер сборной команды Абхазии по волейболу. За это время воспитал многих мастеров спорта Абхазии, среди них кандидат в мастера спорта России, бронзовый призер чемпионата России (высшая лига А) Лаура Симония.