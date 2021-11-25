СТОЛОВЫЕ В ШКОЛАХ РАБОТАЮТ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

«Если через некоторое время ограничения, которые действуют в стране, снимут, то администрация города осуществит планы по упорядочению процесса предоставления питания в школах. Планируем организовать питание на базе тех школ, которые оборудованы по последнему слову техники. Это новые школы, которые были отремонтированы по Инвестпрограмме, и там в полном объеме есть оборудование, и нет проблем в организации полноценного питания, которое соответствует мировым стандартам. Это 14, 3, 2 и 4 школы. 14-ая школа без ремонта, но там отремонтирована столовая. Также хотим поступить и в других школах. В них есть столовые, но находятся они не на должном уровне. Будем своими силами доводить столовые до должного уровня. Есть ряд школ, в которых отсутствует специальное оборудование и специальное помещение», – сообщил Ашуба.

Замглавы столицы рассказал, что для учащихся школ, в которых столовые не оборудованы, будут готовить в столовых близлежащих школ.

«Школы, у которых есть оборудование, будут обслуживать несколько близлежащих школ, в которых его нет. Хотим привязать школы, которые не обладают технической возможностью предоставлять полное меню, к школам, которые будут все готовить. На сегодняшний день Управлением образования города Сухум заключены контракты со многими физическими и юридическими лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на базе предоставленных помещений. Некоторые школы это делают сами. Если все заданные нами и службами критерии по меню, по производственным процессам будут предпринимателями соблюдаться, то мы заинтересованы и в дальнейшем с ними сотрудничать. Если они не смогут, то договорные отношения будут пересматриваться», – заметил Астамур Ашуба.

Он подчеркнул, что при организации питания в школах будут руководствоваться требованиями СЭС. Пристальное внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм, чистоты и порядка в столовых. Наличие медицинских книжек у сотрудников обязательно, а технические задания по меню будут исполняться в соответствии с технологическими процессами.

По словам замглавы, при Управлении образования столицы добавят штат, который будет заниматься делами общепита в школах.

Астамур Ашуба рассказал, что две недели назад принято решение возобновить работу столовых в школах по форме, которая была согласована с санэпидемстанцией города и республики.

«Мы приняли решение возобновить и посмотреть, как это будет работать. Потому что дальше процесс обучения без питания очень сложен. И вот уже в течение нескольких недель в школах работают столовые. Младшие классы получают еду в классы. Старшеклассники по определенному графику пользуются столовой. Но все это работает с учетом всех ограничений, которые действуют в республике. В столовых нет горячего питания, меню самое легкое – булочки, небольшие закуски», – перечислил Астамур Ашуба.

При этом он признал, что в ближайшее время говорить о том, что питание в школах будет осуществляться за счет бюджетных средств, не приходится. «Например, питание в детских садах проходит за счет бюджета города. Но в школах все проходит за счет средств родителей. Пока в нашем городском бюджете нет возможности финансировать питание в школах. Мы со своей стороны на сегодняшний день готовы установить небольшие согласованные цены в столовых. Контроль за этим будет осуществляться», – сказал Ашуба.

Об этом сообщает сайт столицы.