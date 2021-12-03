ЗУРАБ КАДЖАЯ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ
Новости Пятница, 03 декабря 2021 16:11
Сухум. 3 декабря 2021. Абхазия-Информ. Заместитель руководителя администрации президента Абхазии Зураб Каджая подал заявление об отставке.
Об этом агентству сообщил источник в Администрации главы государства.
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