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Абхазия Информ

БЕСЛАН КУБРАВА: НИКАКОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ ПОД КОМПЛЕКС «МОСКВА РЕЗОРТ» НЕТ

Новости Вторник, 28 декабря 2021 22:18
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БЕСЛАН КУБРАВА: НИКАКОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ ПОД КОМПЛЕКС «МОСКВА РЕЗОРТ» НЕТ

Сухум. 28 декабря 2021. Абхазия-информ. Председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава прокомментировал «Апсныпресс» высказывание Александра Ткачева 27 декабря о приобретении 45 га земли под строительство гостиничного и апартаментного комплекса «Москва Резорт» в Пицунде.

«В соответствии с законом «О земле» и Гражданским кодексом, земля у нас не продается и никакого акта купли-продажи земли в данном случае осуществлено не было и не будет. Речь идет о праве бессрочного пользования землей. По всей вероятности, это право он имел в виду, и это все соответствует нашему закону», – сказал Кубрава.

Он также отметил, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР.

В 2006 году Парламентом был принят специальный закон по этому вопросу и недостроенный пансионат был передан в собственность организации, которая представляла мэрию Москвы. В настоящее время недостроенное многоэтажное здание пансионата снесено, поскольку не удовлетворяло функционально требованиям и от него сейчас осталась только площадка.

«Тогда мэром Москвы был Лужков, мы помним его отношение к Абхазии, его помощь республике и по гуманитарной линии и во внешнеполитическом контуре. Он приезжал сюда, любил Абхазию. Абхазской стороной было принято такое решение. Обстоятельства так сложились, что экономический проект там создать не удалось. Я не видел документов, но думаю, они уступили это право господину Ткачеву», – сказал Кубрава.

Руководитель Госкомимущества также отметил, что сам присутствовал вчера на презентации проекта гостиничного комплекса, которую проводил бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

«Это очень серьезный мега-проект в масштабе Абхазии. Реализация именно таких проектов может нашу экономику вывести на устойчивое развитие», – подчеркнул Кубрава.

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