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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ

Новости Понедельник, 17 января 2022 14:04
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ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба и Чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. 

Посол доложил о текущей деятельности Посольства в Сирии, в частности, была подчеркнута необходимость скорейшего учреждения консульского отдела. 

В ходе встречи Баграт Хутаба также рассказал о реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного Сирийско – Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал Министра об инициативах, представляющих взаимный интерес двух стран.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 января 2022 14:05

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