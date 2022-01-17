ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В СИРИИ

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба и Чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. Посол доложил о текущей деятельности Посольства в Сирии, в частности, была подчеркнута необходимость скорейшего учреждения консульского отдела.

В ходе встречи Баграт Хутаба также рассказал о реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы Совместного Сирийско – Абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал Министра об инициативах, представляющих взаимный интерес двух стран.