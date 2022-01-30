ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 143 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 30 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 207 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 143 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.