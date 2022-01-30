ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 143 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 30 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 207 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 143 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 26, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.