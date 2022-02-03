ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 409 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 февраля 2020. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 739 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 409 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 58 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 16 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45513 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37805 человек.