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Абхазия Информ

ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВВОЗЯТ ПЕРВУЮ МИМОЗУ

Новости Вторник, 08 февраля 2022 20:50
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ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ ВВОЗЯТ ПЕРВУЮ МИМОЗУ

Cухум. 8 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Россию из Республики Абхазия начали ввозить цветы мимозы (акации серебристой). Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении первой коммерческой партии мимозы – 200 кг цветов. В прошлом году первые цветы мимозы из Абхазии также ввозили в первых числах февраля. 

Основные поставки мимозы будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. В преддверии главного женского праздника – 8 марта – мимозу тоннами везут во все регионы страны, небольшие букеты ввозят и для личных целей. Хрупкие цветы транспортируют герметично упакованными, в условиях определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи.

Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально быстро, в приоритетном порядке. В 2021 г. было оформлено порядка 150 тонн «золотых» букетов. В этом году ожидаются поставки на уровне прошлого года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 08 февраля 2022 20:51

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