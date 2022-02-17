ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

Денис Монкада поздравил Инара Ладария с началом дипломатической миссии в Республике Никарагуа и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Манагуа и Сухумом.



В свою очередь Инар Ладария поблагодарил Министра за теплый прием и передал слова приветствия никарагуанскому народу от президента Республики Абхазия Аслана Бжания и министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба.