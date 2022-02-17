ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
Сухум. 17 февраляя 2022. Абхазия-Информ. В Манагуа состоялась церемония вручения копий верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инара Ладария министру иностранных дел Республики Никарагуа Денису Монкада.
Денис Монкада поздравил Инара Ладария с началом дипломатической миссии в Республике Никарагуа и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Манагуа и Сухумом.
В свою очередь Инар Ладария поблагодарил Министра за теплый прием и передал слова приветствия никарагуанскому народу от президента Республики Абхазия Аслана Бжания и министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба.