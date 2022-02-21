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Абхазия Информ

ГОСДУМА ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР И ЛНР

Новости Понедельник, 21 февраля 2022 18:34
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ГОСДУМА ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР И ЛНР

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. МОСКВА, /ТАСС/. Государственная дума просит президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение палаты о признании независимости ДНР и ЛНР и принять это решение. Об этом в понедельник заявил спикер палаты Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ.

«Владимир Владимирович, мы просим рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», — сказал он, отметив, что решение палаты об обращении не было спонтанным, «оно было всесторонне изученным, взвешенным».

«Мы исходили из того, что обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая, и наше решение было в первую очередь продиктовано гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, это не прекращается, — продолжил спикер. — Депутаты считают, что Киев умышленно просто затягивает и саботирует минские договоренности. Это недопустимо».

Председатель Госдумы указал и на то, что за восемь лет ситуация не изменилась и, несмотря на участие в переговорном процессе других стран, «Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 21 февраля 2022 18:38

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