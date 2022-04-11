В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
Сухум. 11 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме 11 апреля в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка абхазских художников «Частная коллекция».
На выставке представлены работы Александра Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Кобахия Батала, Арды Инал-ипа, Ольги Брендель, Гезердава Саида, Чанба Эльзы, Чирикба Вячеслава, Ибрагима Чкадуа, Агрба Лианы, Софии Бигвава, Кварчелия Лианы.
Открывая мероприятие, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия поприветствовала присутствующих: «Этот день для нас очень важный, мы готовились к этой выставке почти год. Такая выставка коллекций в Абхазии проводится впервые, и состоит она исключительно из частных коллекций. Проект достаточно сложный, в нашем зале представлены более 10 коллекций, более 100 работ. Сама выставка уникальна тем, что здесь представлены работы как художников, которые относятся к культурному наследию, так и работы современных абхазских художников. Всех их объединяет одно – то, что они находятся в собственности коллекционеров», – сказала она.
Со своей стороны, министр культуры Даур Кове подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться как можно чаще: «В первую очередь, хочу поздравить нас всех с тем, что появилась уникальная возможность познакомиться с работами мастеров, которые находились в частных коллекциях. Сегодня благодаря фонду «Амшра» и усилиям Эльвиры Анатольевны и Батала Самсоновича стало возможным это мероприятие. Я уверен, подобные мероприятия у нас будут проводиться как можно чаще. Желаю всем хорошего настроения, будем наслаждаться этой выставкой».
Кураторы выставки Эльвира Арсалия и Батал Кобахия.
Выставка «Частная коллекция» продлится до 22 апреля.
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