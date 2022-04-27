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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНЫ КОМИТЕТЫ

Новости Среда, 27 апреля 2022 20:52
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНЫ КОМИТЕТЫ

Сухум. 27 апреля 2022. Абхазия-Информ. На заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия рассмотрены и приняты постановления:

«Об образовании комитетов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» и «Об определении персонального и численного состава комитетов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».

Комитет по государственно-правовой политике:

1. Акаба Алмас Даурович

2. Айба Рашида Азаретовна

3. Аршба Астамур Борисович

4. Бейя Тимур Абесаломович

5. Гулария Алиса Зауровна

6. Гицба Инар Альбертович

7. Кварчия Кан Валерьевич

8. Маршания Дмитрий Александрович

9. Рштуни Эрик Сагателович

10. Садзба Инар Астикович

11. Хутаба Даут Витальевич

12. Харазия Адгур Рафетович

13. Халваш Беслан Викторович

14. Хагба Алмас Эсметович

15. Эмурхба Беслан Инверович

Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам:

1. Аршба Астамур Борисович

2. Барциц Алхас Валикович

3. Зантария Резо Платонович

4. Лакоба Аслан Султанович

5. Маршания Дмитрий Александрович

6. Пилия Бадрик Игорьевич

7. Хагба Алмас Эсметович

8. Халваш Беслан Викторович

Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям:

1. Голандзия Вахтанги Владимирович

2. Джопуа Батал Зурабович

3. Зантария Резо Платонович

4. Качарава Герман Вячеславович

5. Миносян Ашот Ваграмович

6. Пачулия Ахра Георгиевич

7. Пилия Бадрик Игорьевич

8. Рштуни Эрик Сагателович

Комитет обороне и национальной безопасности:

1. Авидзба Фазлибей Лизберович

2. Герхелия Астамур Баталович

3. Харазия Адгур Рафетович

4. Шергелия Темур Адамурович

5. Эмурхба Беслан Инверович

Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны:

1. Авидзба Фазлибей Лизберович

2. Айба Рашида Азаретовна

3. Салакая Нарсоу Бесланович

4. Трапизонян Галуст Парнакович

5. Джопуа Батал Зурабович

Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ

1. Бебия Венори Яковлевич

2. Галустян Левон Миружанович

3. Гицба Инар Альбертович

4. Садзба Инар Астикович

5. Хутаба Даут Витальевич

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту:

1. Бебия Венори Яковлевич

2. Гогия Демур Русланович

3. Качарава Герман Вячеславович

4. Салакая Нарсоу Бесланович

Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками:

1. Барциц Алхас Валикович

2. Галустян Левон Миружанович

3. Гулария Алиса Зауровна

4. Пачулия Ахра Георгиевич

5. Трапизонян Галуст Парнакович

6. Шергелия Темур Адамурович

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии:

1. Акаба Алмас Даурович

2. Бейя Тимур Абесаломович

3. Гогия Демур Русланович

4. Голандзия Вахтанги Владимирович

5. Герхелия Астамур Баталович

6. Кварчия Кан Валерьевич

7. Лакоба Аслан Султанович

8. Миносян Ашот Ваграмович

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 27 апреля 2022 20:54

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