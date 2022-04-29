 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ ЗИМНЕГО ОБУЧЕНИЯ

Новости Пятница, 29 апреля 2022 19:00
Оцените материал
(0 голосов)
МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ ЗИМНЕГО ОБУЧЕНИЯ

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Профессиональные навыки военнослужащих воинских частей и подразделений Министерства обороны Республики Абхазия были оценены в ходе контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

На основании плана основных мероприятий подготовки войск МО РА на 2021/22 год, для определения их боевой и мобилизационной готовности, уровня боевой подготовки, состояния воинской дисциплины в период с 26 по 28 апреля проходила итоговая проверка воинских частей и подразделений за зимний период обучения.

Комиссии от Министерства обороны осуществляли проверку воинских частей, подразделений и складов оборонного ведомства страны.

В ходе проверки в воинских частях и подразделениях офицеры управления под руководством заместителей Министра обороны, проверили боевую и мобилизационную готовность, уровень боевой выучки личного состава и слаженности подразделений. Материально-техническую базу.

Как сообщил исполняющий обязанности Министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба, цель проведения проверки – определение уровня оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, технического состояния, готовности вооружения и техники, учебно-материальной базы, тылового обеспечения за зимний период обучения и спланировать мероприятия на летний период обучения.

Комиссиями на местах оказывалась помощь и распространялся передовой опыт.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 29 апреля 2022 19:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ВАХТАНГ АБХАЗОУ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.