МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ ЗИМНЕГО ОБУЧЕНИЯ

Сухум. 29 апреля 2022. Абхазия-Информ. Профессиональные навыки военнослужащих воинских частей и подразделений Министерства обороны Республики Абхазия были оценены в ходе контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

На основании плана основных мероприятий подготовки войск МО РА на 2021/22 год, для определения их боевой и мобилизационной готовности, уровня боевой подготовки, состояния воинской дисциплины в период с 26 по 28 апреля проходила итоговая проверка воинских частей и подразделений за зимний период обучения.

Комиссии от Министерства обороны осуществляли проверку воинских частей, подразделений и складов оборонного ведомства страны.

В ходе проверки в воинских частях и подразделениях офицеры управления под руководством заместителей Министра обороны, проверили боевую и мобилизационную готовность, уровень боевой выучки личного состава и слаженности подразделений. Материально-техническую базу.

Как сообщил исполняющий обязанности Министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба, цель проведения проверки – определение уровня оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, технического состояния, готовности вооружения и техники, учебно-материальной базы, тылового обеспечения за зимний период обучения и спланировать мероприятия на летний период обучения.

Комиссиями на местах оказывалась помощь и распространялся передовой опыт.