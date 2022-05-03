Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове, в частности, отметил: «Приезд в Абхазию российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова – историческое событие. Нам важно, чтобы обмены театральными гастролями были ежегодной традицией. Уверен, что гастроли театра, несомненно, сделают это событие особым в культурном календаре Абхазии».

Сухум. 3 мая 2022. Абхазия-Информ. Даур Кове провёл встречу с руководством Академического Волковского театра – директором Айратом Тухватуллиным и художественным руководителем Сергеем Пускепалисом.

Художественный руководитель театра Сергей Пускепалис поблагодарил министра за приём и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Во встречи приняли участие заместитель министра Динара Смыр и генеральный директор Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера.

Со 2 по 5 мая 2022 года проходят «Большие гастроли» первого русского профессионального театра – Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова (г. Ярославль).

Гастроли Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова проходят в республике в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры России и Абхазии.