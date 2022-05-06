ДЕПУТАТЫ ГОРСОБРАНИЯ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

Депутатам был представлен подробный доклад о проведенных в прошлом году спортивных мероприятиях, о результатах, о работе тренеров, участии городских команд и отдельных спортсменов в турнирах, проводимых в российских регионах.

Эльза Хагба сообщила, что у Управления шесть подведомственных объектов: Дворец спорта им. С.В. Багапш, Шахматная школа им. А. Карпова, зал единоборств, городской стадион «Динамо», яхт-клуб «Амра», бассейн. На балансе ведомства ещё семь футбольных мини-полей, к которым в ближайшее время прибавятся четыре, так называемых бесхозных, но весьма востребованных поля.

«В Комитете два профильных отдела – молодежи и спорта. Разграничение это довольно условное, поскольку спорт является одним из направлений молодежной политики. Спортивное направление развито неплохо, существует отлаженный механизм работы спортивных учреждений. В городе множество спортивных залов и спортивных школ, в которых ведут занятия тренеры, чья работа оплачивается из бюджета города. Организуются международные выезды. Воспитанников спортивных секций показывают хорошие результаты.

Дети занимаются по 17 видам спорта, с ними работают 59 тренеров. Пандемия внесла коррективы в нашу работу, не могли не сказаться карантин и связанные с ним ограничения. До распространения коронавирусной инфекции, к примеру, в залах единоборств занималось до 800 ребят. Мы не проводили массовые спортивные и молодежные мероприятия, турниры, чемпионаты. Однако тренеры продолжали работать с детьми, соблюдая санитарные нормы, выступали за пределами республики, и вполне успешно, – подчеркнула Эльза Хагба.

Эсма Квициния, занимающаяся в Управлении молодежным направлением отметила, что пока молодежная политика не будет признана приоритетным направлением развития государства, сложно поменять ситуацию.

«Тем не менее, в рамках имеющегося бюджета, мы реализуем различные проекты. Два последних года были сложными для всех, работать в условиях санитарных ограничений непросто, ведь наша работа – это проведение мероприятий с вовлечением максимального количества молодых людей столицы. Тем не менее, для руководства города, для нас, сотрудников Управления, проблемы подростков и молодежи являются приоритетными, поэтому наши инициативы, как правило, находят поддержку, организуемые нами мероприятия финансируются вовремя. На наш взгляд, поставленная перед молодежным отделом задача ежегодно выполняется. Для выполнения иных задач и системного решения проблем молодежи необходимо направить ещё больше финансов на реализацию социальных программ для молодежи, программ поддержки молодежного предпринимательства, на реализацию обучающих программ, проектов по трудоустройству молодежи и профориентации, проектов поддержки молодой семьи и так далее», – подчеркнула она.

Депутатов интересовали вопросы финансирования мероприятий. В частности, Саид Ашуба заявил, что и в вопросах спорта, и при проведении массовых молодежных мероприятий, нужно использовать собственное оборудование, если его нет, приобрести.

«Аренда звукового и иного оборудования, сцены – это большие деньги, ежегодно выбрасываемые на ветер. Гораздо эффективнее приобрести их. Причем нужно купить, к примеру, звуковое оборудование, которое будет пригодно для мероприятий и Управления культуры. Я уверен, что и мини-спортивные площадки могут сами себя содержать, при условии, что в определенное время, после тренировок детей, будут предоставляться взрослым за определенную сумму. Почти два миллиона затрат, а мини-поля нуждаются в уходе. Это при том, что любителей футбола, желающих каждый вечер играть на поле, очень много. И ещё. Зачем ежегодно тратить огромную сумму на аренду ледового катка? Конечно, он нужен детям, они с удовольствием встают на коньки. Было бы правильно приобрести свой каток, обучить людей для его обслуживания. Я согласен с тем, что Управление ведет большую работу, но считаю, что необходимо иначе распределять деньги, выделяемые из городского бюджета на проведение спортивных и молодежных мероприятий», – подчеркнул Саид Ашуба.

По его мнению, все объекты спорта могут быть платными для взрослого населения. Его и многих его коллег интересовало, как планируется работа, кто предоставляет судей на соревнования, как производится оплата выездов команд на соревнования за пределами республики, предоставляются ли отчеты после поездок, в целом – финансово-хозяйственная деятельность Управления.

Председатель комиссии по молодежной политике и туризму Инал Тужба, а также Инал Кишмария и Алхас Жиба отметили, что в бюджет следующего года нужно заложить необходимые суммы денег на приобретение того или иного оборудования. Поднимался ими и вопрос содержания и перспектив яхт-клуба.

Обсуждение докладов Эльзы Хагба и Эсмы Квициния проходило довольно эмоционально: у депутатов сформировано свое видение решения проблем, поэтому они предложили встретиться 10 мая в комиссии по физической культуре и спорту, найти приемлемые решения в спорных вопросах, обговорить планы на следующий год.

Э.Хагба и Э.Квициния высказали готовность сотрудничать с депутатами и прийти в Собрание с конкретными проектами по развитию спорта и молодежной политики в столице.

Руководителей Управления поддержали Игорь Берая и Виктор Акуция, которые являются тренерами по борьбе, самбо/дзюдо. По их словам Управлением создаются все реально возможные условия для работы с детьми, для развития спорта в целом, участия юных спортсменов в международных соревнованиях.

«Сегодня Управление восстанавливает работу спортивных секций после ковидных ограничений. Дело сложное, но постепенно все начинают работать в полном объеме. Поддержка Собрания позволит Управлению реализовать проекты, важные для развития спорта в целом», – сказал Виктор Акуция.

Игорь Берая, как председатель депутатской комиссии по физической культуре и спорту, предложил считать деятельность Управления удовлетворительной. Председатель Собрания Ираклий Харчилава поддержал это предложение, отметив, что состоявшийся обмен мнениями направлен на организацию более эффективной работы, на то, чтобы знать, какие именно вопросы спорта и молодежной политики надо учитывать при принятии бюджета города на следующий год.

Завершая работу заседания, депутаты большинством голосов, при трех воздержавшихся, приняли решение считать работу муниципального учреждения администрации Управление по делам молодежи и спорта удовлетворительной.