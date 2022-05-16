СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 16 мая 2022. Абхазия-Информ. В Медиацентре МИД Абхазии состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия под председательством министра иностранных дел Инала Ардзинба.

«МИД Абхазии был создан 17 мая 1993 года, в самый разгар очень сложных событий для нашего народа. Мы создали Общественный совет для проведения консультаций относительно тактики, стратегии наших действий, для открытого и прозрачного обсуждения того, что мы делаем. Уверен в том, что это будет полезная работа», – подчеркнул Ардзинба.

В рамках заседания рассматривались вопросы стратегической безопасности в регионе Южного Кавказа в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине, актуальные аспекты абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечения условий для участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, выстраивания взаимодействия с Республикой Беларусь.

Также обсуждались деятельность агентств ООН и международных неправительственных организаций на территории Республики Абхазия, отношения с Грузией, работа формата Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, перспективы дальнейшего международного признания Республики Абхазия. На совещании была отмечена важность привлекательного информационного позиционирования Республики Абхазия на международных информационных площадках и ее образа в мире.

В ходе заседания члены Общественного совета обменялись мнениями по каждому вопросу повестки и в преддверии дня образования министерства поздравили главу и коллектив МИД с наступающим праздником.

В Общественный совет при МИД Абхазии вошли эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., журналисты - международники.

Совет является общественным консультативно - совещательным органом при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.

Состав Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия

Ардзинба Инал Батувич – министр иностранных дел Республики Абхазия (Председатель Общественного совета);Тужба Ираклий Вахтангович – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия;

Бигвава Одиссей Михайлович – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия;

Агрба Ирина Шотовна – генеральный директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»;

Адлейба Заур Кибеевич – секретарь Президиума ПП «Амцахара»;

Акаба Нателла Нуриевна – начальник отдела социально-политических исследований Центра Стратегических Исследований при Президенте Республики Абхазия;

Барциц Алхас Валикович – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками;

Барциц Анри Львович – министр юстиции Республики Абхазия;

Бганба Руслан Геннадьевич – руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия;

Гвинджия Максим Харитонович – помощник президента Республики Абхазия по международным делам;

Гулария Алиса Зауровна – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, Член комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками;

Гулия Темур Лесикович – руководитель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа»;

Гургулия Манана Михайловна – член Союза журналистов Республики Абхазия, Главный редактор Государственного информационного агентства «Апсныпресс» РГУ «Апснымедиа»;

Гургулия Эсма Апполоновна – заведующая кафедрой истории и теории международных отношений Абхазского государственного университета;

Джинджолия Сократ Рачевич – член Общественной Палаты Республики Абхазия;

Киут Роберт Виталиевич – председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

Надарая Темур Хухутович – член Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа»;

Тания Лейла Ибрагимовна – директор Абхазского агентства Черноморско-кавказского развития, общественный деятель;

Хашиг Руслан Мканович – председатель Союза журналистов Республики Абхазия, Генеральный директор телекомпании «Абаза-ТВ»;

Цугба Алексей Мсуратович – председатель политической партии «Амцахара»;

Шамба Сергей Миронович – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.

Цкуа В.В. – секретарь