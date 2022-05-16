СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИД АБХАЗИИ
Сухум. 16 мая 2022. Абхазия-Информ. В Медиацентре МИД Абхазии состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия под председательством министра иностранных дел Инала Ардзинба.
Открывая мероприятие, Ардзинба отметил, что первое заседание Общественного совета приурочено ко дню образования МИД, отмечаемого 17 мая.
«МИД Абхазии был создан 17 мая 1993 года, в самый разгар очень сложных событий для нашего народа. Мы создали Общественный совет для проведения консультаций относительно тактики, стратегии наших действий, для открытого и прозрачного обсуждения того, что мы делаем. Уверен в том, что это будет полезная работа», – подчеркнул Ардзинба.
В рамках заседания рассматривались вопросы стратегической безопасности в регионе Южного Кавказа в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине, актуальные аспекты абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечения условий для участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, выстраивания взаимодействия с Республикой Беларусь.
Также обсуждались деятельность агентств ООН и международных неправительственных организаций на территории Республики Абхазия, отношения с Грузией, работа формата Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, перспективы дальнейшего международного признания Республики Абхазия. На совещании была отмечена важность привлекательного информационного позиционирования Республики Абхазия на международных информационных площадках и ее образа в мире.
В ходе заседания члены Общественного совета обменялись мнениями по каждому вопросу повестки и в преддверии дня образования министерства поздравили главу и коллектив МИД с наступающим праздником.
В Общественный совет при МИД Абхазии вошли эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., журналисты - международники.
Совет является общественным консультативно - совещательным органом при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.
Состав Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия
Ардзинба Инал Батувич – министр иностранных дел Республики Абхазия (Председатель Общественного совета);Тужба Ираклий Вахтангович – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия;
Бигвава Одиссей Михайлович – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия;
Агрба Ирина Шотовна – генеральный директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
Адлейба Заур Кибеевич – секретарь Президиума ПП «Амцахара»;
Акаба Нателла Нуриевна – начальник отдела социально-политических исследований Центра Стратегических Исследований при Президенте Республики Абхазия;
Барциц Алхас Валикович – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками;
Барциц Анри Львович – министр юстиции Республики Абхазия;
Бганба Руслан Геннадьевич – руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия;
Гвинджия Максим Харитонович – помощник президента Республики Абхазия по международным делам;
Гулария Алиса Зауровна – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, Член комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками;
Гулия Темур Лесикович – руководитель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа»;
Гургулия Манана Михайловна – член Союза журналистов Республики Абхазия, Главный редактор Государственного информационного агентства «Апсныпресс» РГУ «Апснымедиа»;
Гургулия Эсма Апполоновна – заведующая кафедрой истории и теории международных отношений Абхазского государственного университета;
Джинджолия Сократ Рачевич – член Общественной Палаты Республики Абхазия;
Киут Роберт Виталиевич – председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
Надарая Темур Хухутович – член Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа»;
Тания Лейла Ибрагимовна – директор Абхазского агентства Черноморско-кавказского развития, общественный деятель;
Хашиг Руслан Мканович – председатель Союза журналистов Республики Абхазия, Генеральный директор телекомпании «Абаза-ТВ»;
Цугба Алексей Мсуратович – председатель политической партии «Амцахара»;
Шамба Сергей Миронович – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.
Цкуа В.В. – секретарь
Последнее от Super User
- ЗА НЕДЕЛЮ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 5 ЧЕЛОВЕК
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УШЁЛ В ОТПУСК
- АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ: ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ В ВИДЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ И ДОМОВ
- В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ ГУЛИА
- ДАУР КОВЕ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ