ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ МИД

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил коллектив Министерства иностранных дел с 29-летием со дня образования.

Абхазская внешнеполитическая служба обеспечивает защиту и продвижение наших национальных интересов, расширение международных контактов Республики, решает другие важные вопросы.

Наши дипломаты всегда достойно выполняли и выполняют возложенные на них ответственные задачи. В этой связи хотел бы отметить особую роль тех, кто стоял в самом начале пути Министерства иностранных дел, ветеранов внешнеполитической службы. Мы прекрасно понимаем, в каких трудных условиях велась работа Министерства, созданного во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Успехи и достижения нашей дипломатии неразрывно связаны со становлением и укреплением нашего государства.

Уважаемые друзья, опираясь на достигнутые результаты, необходимо усиливать работу внешнеполитического ведомства, в том числе по достижению широкого международного признания, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с нашими партнерами.

Убежден, что коллектив Министерства иностранных дел будет эффективно работать и добиваться высоких результатов на благо нашей Республики.

Желаю вам успехов в работе!»