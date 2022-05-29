ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №8

Сухум. 29 мая 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила результаты повторных выборов по округу №8, состоявшихся 28 мая. Из пяти кандидатов в депутаты Парламента, баллотировавшихся по округу, наибольшее количество голосов получили: Нармания Наур Геннадьевич – 776 голосов (34,43%), Губаз Леон Ревазович – 695 голосов (30,83%).

В соответствии с конституционным законом «О выборах депутатов Народного собрания – Парламента Республики Абхазия повторное голосование будет проведено непозднее чем в двухнедельный срок.

12 марта в этом округе баллотировалось семь кандидатов в депутаты. Во второй тур голосования вышли два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания.

26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.