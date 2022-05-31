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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 31 мая 2022 22:27
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ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел очередное заседание Кабинета министров.

Члены правительства приняли представленный вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган проект Постановления о Плане по подготовке авиационного персонала гражданской авиации Республики Абхазия на 2022-2025 годы.

Премьер-министр отметил, что вопрос подготовки квалифицированных кадров для Сухумского аэропорта имеет важное значение.

«С учетом перспектив возобновления авиасообщения необходимо подготовить специалистов различного профиля – авиадиспетчеров и инженерно-технический персонал по организации движения и наземного обслуживания воздушных судов», – подчеркнул он.

Министерству экономики поручено контролировать все процессы, связанные с организацией обучения студентов и переподготовки существующих кадров.

Правительство утвердило Положение об особом порядке подтверждения электрических мощностей в Республике Абхазия. Документ определяет порядок подтверждения и подключения объекта к трафику единого оператора электроэнергии республики, лимиты, допустимые к потреблению объектом и другое.

На заседании утвержден персональный состав межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации Государственной целевой программы «Жилище-2022». В неё вошли депутаты нового состава Народного Собрания – Парламента республики Рашида Айба, Эрик Рштуни и Батал Джопуа.

Одобрен проект Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федеральным агентством России по делам молодежи.

Внесены изменения в состав Коллегии Государственного комитета Республики Абхазия по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Утверждён ежегодный тематический План государственного заказа на издание художественной и иной литературы Республиканским государственным учреждением «Абхазское государственное издательство».

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 31 мая 2022 22:31

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