ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Члены правительства приняли представленный вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган проект Постановления о Плане по подготовке авиационного персонала гражданской авиации Республики Абхазия на 2022-2025 годы.

Премьер-министр отметил, что вопрос подготовки квалифицированных кадров для Сухумского аэропорта имеет важное значение.

«С учетом перспектив возобновления авиасообщения необходимо подготовить специалистов различного профиля – авиадиспетчеров и инженерно-технический персонал по организации движения и наземного обслуживания воздушных судов», – подчеркнул он.

Министерству экономики поручено контролировать все процессы, связанные с организацией обучения студентов и переподготовки существующих кадров.

Правительство утвердило Положение об особом порядке подтверждения электрических мощностей в Республике Абхазия. Документ определяет порядок подтверждения и подключения объекта к трафику единого оператора электроэнергии республики, лимиты, допустимые к потреблению объектом и другое.

На заседании утвержден персональный состав межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по реализации Государственной целевой программы «Жилище-2022». В неё вошли депутаты нового состава Народного Собрания – Парламента республики Рашида Айба, Эрик Рштуни и Батал Джопуа.

Одобрен проект Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и Федеральным агентством России по делам молодежи.

Внесены изменения в состав Коллегии Государственного комитета Республики Абхазия по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Утверждён ежегодный тематический План государственного заказа на издание художественной и иной литературы Республиканским государственным учреждением «Абхазское государственное издательство».

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.