АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С С ДУХОВЕНСТВОМ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХАТА В ДАМАСКЕ
Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. В рамках официального визита в Сирийскую Арабскую Республику сегодня в Дамаске прошла встреча абхазской делегации с духовенством Антиохийского Патриархата.
С абхазской стороны во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба, заместитель министра обороны Республики Абхазия Нодар Авидзба, руководители Фонда Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия и Леван Адлейба, со стороны духовенства Антиохийской Церкви присутствовали Митрополит Моисей Аль-Хури и члены Священного Синода.
На встрече речь шла об исторических связях между Абхазией и Антиохией, о духовных связях, которые объединяют два наших народа.
Представители Фонда преподнесли в подарок икону в честь Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского.
Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке.
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