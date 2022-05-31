 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С С ДУХОВЕНСТВОМ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХАТА В ДАМАСКЕ

Новости Вторник, 31 мая 2022 23:04
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С С ДУХОВЕНСТВОМ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХАТА В ДАМАСКЕ

Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. В рамках официального визита в Сирийскую Арабскую Республику сегодня в Дамаске прошла встреча абхазской делегации с духовенством Антиохийского Патриархата.

С абхазской стороны во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба, заместитель министра обороны Республики Абхазия Нодар Авидзба, руководители Фонда Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия и Леван Адлейба, со стороны духовенства Антиохийской Церкви присутствовали Митрополит Моисей Аль-Хури и члены Священного Синода.

На встрече речь шла об исторических связях между Абхазией и Антиохией, о духовных связях, которые объединяют два наших народа.

Представители Фонда преподнесли в подарок икону в честь Святого апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского.

Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 31 мая 2022 23:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МАРИНЕ АГУМАА ПРИСВОЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.