АЛХАС МАНАРГИЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО СВЯЗЯМ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Новости Вторник, 14 июня 2022 14:36
Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. Распоряжение президента Абхазии Аслана Бжания о начальнике Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента.
«Назначить Манаргия Алхаса Георгиевича на должность начальника Управления по связям со средствами массовой информации Администрации Президента Республики Абхазия», – говорится в распоряжении, подписанном 13 июня.
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