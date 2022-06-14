ПРОЕКТ КАМУГА ГАБРАВА ВЫИГРАЛ ГРАНТ ФОНДА ГОРЧАКОВА НА ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Презентация проекта прошла 12 июня на площадке Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге, а результаты конкурса были объявлены 13 июня на официальном закрытии форума.



Проект Камуга направлен на налаживание связей, контактов и обмена опытом между молодежью Российской Федерации, Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия.



Цель проекта - создание образовательного пространства для повышения молодежного участия, развитие межкультурного диалога и сотрудничества молодежи РФ, РА, ДНР, ЛНР и РЮО, создание единой платформы, которая будет способствовать повышению уровня доверия и социальной сплоченности молодежи стран-участниц, содействие развитию сферы молодежной политики и работы с молодежью вышеперечисленных стран.



Проект будет реализован осенью 2022 года в Абхазии и объединит молодых лидеров и активистов из пяти стран, в рамках форума пройдут пленарные дискуссии, мастер-классы, медийные встречи, круглые столы и межкультурные вечера по странам. По итогам форума будут разработаны рекомендации по международному взаимодействию с молодежью.



Финансовую поддержку проекту окажет Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.



Общая сумма грантовой поддержки – 8,3 миллионов рублей.



Рекомендованы к получению материальной поддержки в рамках Грантового конкурса Росмолодежи для реализации своих проектов 14 россиян из 13 регионов страны на общую сумму 6 000 000 рублей.



Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова поддержал грантами 8 проектов на сумму 2,3 миллиона рублей.