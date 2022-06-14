ПРОЕКТ КАМУГА ГАБРАВА ВЫИГРАЛ ГРАНТ ФОНДА ГОРЧАКОВА НА ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»
Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Камуг Габрава выиграл грант на реализацию своего проекта по итогам грантового конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Камуг представил на конкурс проект «Международный молодежный образовательный форум «Вместе создавая будущее». Выигранная сумма на реализацию проекта составляет 300 000 рублей.
Презентация проекта прошла 12 июня на площадке Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге, а результаты конкурса были объявлены 13 июня на официальном закрытии форума.
Проект Камуга направлен на налаживание связей, контактов и обмена опытом между молодежью Российской Федерации, Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия.
Цель проекта - создание образовательного пространства для повышения молодежного участия, развитие межкультурного диалога и сотрудничества молодежи РФ, РА, ДНР, ЛНР и РЮО, создание единой платформы, которая будет способствовать повышению уровня доверия и социальной сплоченности молодежи стран-участниц, содействие развитию сферы молодежной политики и работы с молодежью вышеперечисленных стран.
Проект будет реализован осенью 2022 года в Абхазии и объединит молодых лидеров и активистов из пяти стран, в рамках форума пройдут пленарные дискуссии, мастер-классы, медийные встречи, круглые столы и межкультурные вечера по странам. По итогам форума будут разработаны рекомендации по международному взаимодействию с молодежью.
Финансовую поддержку проекту окажет Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.
Общая сумма грантовой поддержки – 8,3 миллионов рублей.
Рекомендованы к получению материальной поддержки в рамках Грантового конкурса Росмолодежи для реализации своих проектов 14 россиян из 13 регионов страны на общую сумму 6 000 000 рублей.
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова поддержал грантами 8 проектов на сумму 2,3 миллиона рублей.
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