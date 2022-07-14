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Абхазия Информ

АДВОКАТЫ АСТАМУРА ДЖОПУА ПОТРЕБОВАЛИ ОТВОДА СУДЬИ

Новости Четверг, 14 июля 2022 20:55
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АДВОКАТЫ АСТАМУРА ДЖОПУА ПОТРЕБОВАЛИ ОТВОДА СУДЬИ

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Екатерины Тыркба рассматривалось административное исковое заявление Джопуа Астамура Северьяновича к Министерству внутренних дел Абхазии.

Вышеуказанное административное исковое заявление поступило в Сухумский городской суд 14 июня 2022 года из Верховного суда после отмены ранее вынесенного по данному делу решения.

Астамур Джопуа просит суд признать незаконным приказ Министра внутренних дел Республики Абхазия о создании комиссии по применению Акта амнистии (речь идет о комиссии, созданной министром Дмитрием Дбар), принятой Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года, а также признать незаконным заключение комиссии об отказе в Применении положения Акта амнистии в отношении него и обязать орган внутренних дел Республики Абхазия применить положения пункта 9 Постановления Народного Собрания – Парламента РА от 27 сентября 2020 года в отношении Астамура Джопуа, как к резервисту – участнику операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году.

Астамур Джопуа приговорен Сухумским городским судом к 20-и годам лишения свободы по пункту «в» части 3 статьи 126 (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста), статьи 113 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и части 1 статьи 127 ( мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) УК Республики Абхазия.

Адвокаты Джопуа – Игорь Скнарин и Марина Тания потребовали отвода судьи Екатерины Тыркба. Они настаивают на применении в отношении него амнистии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 14 июля 2022 21:15

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