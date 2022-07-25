ВЫСТАВКА «СУХУМ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»

Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Ежегодная выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» откроется 27 июля в 13:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Мероприятие проходит при поддержке Администрации города Сухум. Организатор выставки – Союз художников Абхазии.

Впервые выставка была организована в ЦВЗ в 2020 году и стала ярким событием в культурной жизни. Экспозиция неожиданно раскрывает перед нами город, составленный из идей самих художников.