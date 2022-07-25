ВЫСТАВКА «СУХУМ. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»
Сухум. 25 июля 2022. Абхазия-Информ. Ежегодная выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» откроется 27 июля в 13:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Мероприятие проходит при поддержке Администрации города Сухум. Организатор выставки – Союз художников Абхазии.
Впервые выставка была организована в ЦВЗ в 2020 году и стала ярким событием в культурной жизни. Экспозиция неожиданно раскрывает перед нами город, составленный из идей самих художников.
Выставка представляет пространство для сосуществования различных мнений и концепций о прошлом и настоящем города, отмечает куратор выставки Эльвира Арсалия.
В рамках выставки пройдёт культурно-образовательная программа.
На выставке представлены работы Александра Семенцова, Виссариона Цвижба, Заура Мукба, Лаши Габелия, Людмилы Будяк, Анны Любосей, Бориса Ашуба, Адгура Ампар, Александра Бояджан, Сасуна Торосян, Рудольфа Хочава, Мактины Цвижба, Адгура Пилия, Мадины Бигуаа, Беслана Ласурия, Игоря Панченко, Марии Пилия, Дианы Хинтба, Апщи Хагба, Оксаны Барзания, Екатерины Гуськовой, Яны Пинчук, Анатолия Качалова, Куарасы Черкезия, Агнессы Лакоба, Идает Атрушба.
Выставка доступна с 27 июля по 29 августа.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- АМИНА АНШБА – ФИНАЛИСТКА ПАРНОГО ТУРНИРА В ПАЛЕРМО
- УКЛАДКА ВТОРОГО СЛОЯ АСФАЛЬТА
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ТАРБА С.А., АДЛЕЙБА Р.А. И АРДЗИНБА А.З. НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ
- СОТРУДНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
- РЕСТОРАТОР ДМИТРИЙ ХАШБА — ОБ АБХАЗСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНЕ И КАРАОКЕ