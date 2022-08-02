ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ
По данному факту группой дознания районного отдела внутренних дел в отношении Олега Кокая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений
В результате совместно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в с. Дранда обнаружены и изъяты наркосодержащие растения в крупном размере. Незаконно культивировал запрещенные к возделыванию растения Конопли на своем приусадебном участке Квирая Заур Елизбарович, 1954 г.р.
При обследовании хозяйственной территории, в тепличном строении, сотрудники милиции изъяли крупные корни растений серо- зленого цвета со специфическим запахом. Аналогичные насаждения были обнаружены и на заднем дворе домовладения гражданина Квирая.
Изъятые растения в установленном законом порядке направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, где установлено, что все 22 корня являются растениями Конопли вида Южно-Краснодарская, которые на стадии своего вегетативного роста содержан наркотически активные компоненты и могут быть пригодны для производства наркотического вещества «марихуана».
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА проводит – следственное подразделение отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району. Гражданин Квирая в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотического вещества, а равно отказ от медицинского освидетельствования, по истечении которых в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.
Кража в Гудаутском районе
Информация о краже имущества из автомобиля, припаркованного по улице Харазия в Новом Афоне, поступила в городской отдел милиции. Принятыми оперативными мерами по подозрению в совершении данного преступления задержан Квициния Гурам Мурманович 1990 г.р.
В ходе личного досмотра у мужчины в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, изъята часть похищенного, а именно – планшет фирмы «Samsung» и электромассажёр в комплекте, принадлежащие потерпевшему. Гурам Квициния в содеянном сознался.
Установили подозреваемого и задержали гражданина Квициния сотрудники уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом ОВД по Гудаутскому району и Новоафонским отделом милиции. В отношении последнего следственным подразделением Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА. Мера пресечения Гураму Квициния избрана в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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