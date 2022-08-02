ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

При осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции изъято принадлежащее гражданину Кокая незаконно хранимое огнестрельное оружие – технически исправный и пригодный к производству выстрелов пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему.

При осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции изъято принадлежащее гражданину Кокая незаконно хранимое огнестрельное оружие – технически исправный и пригодный к производству выстрелов пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему.

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району, на посту ГАИ «Приморское», был остановлен автомобиль под управлением жителя г. Сухум Кокая Олега Гурамовича 1981 г.р.

Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району, на посту ГАИ «Приморское», был остановлен автомобиль под управлением жителя г. Сухум Кокая Олега Гурамовича 1981 г.р.

По данному факту группой дознания районного отдела внутренних дел в отношении Олега Кокая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений

В результате совместно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в с. Дранда обнаружены и изъяты наркосодержащие растения в крупном размере. Незаконно культивировал запрещенные к возделыванию растения Конопли на своем приусадебном участке Квирая Заур Елизбарович, 1954 г.р.

При обследовании хозяйственной территории, в тепличном строении, сотрудники милиции изъяли крупные корни растений серо- зленого цвета со специфическим запахом. Аналогичные насаждения были обнаружены и на заднем дворе домовладения гражданина Квирая.

Изъятые растения в установленном законом порядке направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, где установлено, что все 22 корня являются растениями Конопли вида Южно-Краснодарская, которые на стадии своего вегетативного роста содержан наркотически активные компоненты и могут быть пригодны для производства наркотического вещества «марихуана».

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА проводит – следственное подразделение отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району. Гражданин Квирая в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотического вещества, а равно отказ от медицинского освидетельствования, по истечении которых в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Кража в Гудаутском районе

Информация о краже имущества из автомобиля, припаркованного по улице Харазия в Новом Афоне, поступила в городской отдел милиции. Принятыми оперативными мерами по подозрению в совершении данного преступления задержан Квициния Гурам Мурманович 1990 г.р.

В ходе личного досмотра у мужчины в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, изъята часть похищенного, а именно – планшет фирмы «Samsung» и электромассажёр в комплекте, принадлежащие потерпевшему. Гурам Квициния в содеянном сознался.

Установили подозреваемого и задержали гражданина Квициния сотрудники уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом ОВД по Гудаутскому району и Новоафонским отделом милиции. В отношении последнего следственным подразделением Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА. Мера пресечения Гураму Квициния избрана в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.