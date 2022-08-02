 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Новости Вторник, 02 августа 2022 19:59
Оцените материал
(0 голосов)
ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ
Сухум. 2 августа 2022. Абхазия-Информ. В  ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Гудаутскому району, на посту ГАИ «Приморское», был остановлен автомобиль под управлением жителя г. Сухум Кокая Олега Гурамовича 1981 г.р.
 
При осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции изъято принадлежащее гражданину Кокая незаконно хранимое огнестрельное оружие – технически исправный и пригодный к производству выстрелов пистолет иностранного производства с боеприпасами к нему.  

По данному факту группой дознания районного отдела внутренних дел в отношении Олега Кокая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Незаконное культивирование наркосодержащих растений

В результате совместно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в с. Дранда обнаружены и изъяты наркосодержащие растения в крупном размере. Незаконно культивировал запрещенные к возделыванию растения Конопли на своем приусадебном участке Квирая Заур Елизбарович, 1954 г.р.

При обследовании хозяйственной территории, в тепличном строении, сотрудники милиции изъяли крупные корни растений серо- зленого цвета со специфическим запахом. Аналогичные насаждения были обнаружены и на заднем дворе домовладения гражданина Квирая.

Изъятые растения в установленном законом порядке направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, где установлено, что все 22 корня являются растениями Конопли вида Южно-Краснодарская, которые на стадии своего вегетативного роста содержан наркотически активные компоненты и могут быть пригодны для производства наркотического вещества «марихуана».

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА проводит – следственное подразделение отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району. Гражданин Квирая в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотического вещества, а равно отказ от медицинского освидетельствования, по истечении которых в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Кража в Гудаутском районе

Информация о краже имущества из автомобиля, припаркованного по улице Харазия в Новом Афоне, поступила в городской отдел милиции. Принятыми оперативными мерами по подозрению в совершении данного преступления задержан Квициния Гурам Мурманович 1990 г.р.

В ходе личного досмотра у мужчины в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, изъята часть похищенного, а именно – планшет фирмы «Samsung» и электромассажёр в комплекте, принадлежащие потерпевшему. Гурам Квициния в содеянном сознался.

Установили подозреваемого и задержали гражданина Квициния сотрудники уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом ОВД по Гудаутскому району и Новоафонским отделом милиции. В отношении последнего следственным подразделением Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 155 УК РА. Мера пресечения Гураму Квициния избрана в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 02 августа 2022 20:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯНКА ОТДОХНУЛА В АБХАЗИИ И РАССКАЗАЛА О МЕСТИ ТАКСИСТА КОМАНДА АГУ ПОБЕДИЛА «ЛИОН» В МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ФУТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.