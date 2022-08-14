РУКОВОДСТВО АБХАЗИИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. Руководители страны и общественности возложили цветы к Мемориалу Первого Президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба (1945-2010) в селе Эшера Сухумского района.
Почтили память главнокомандующего Владислава Ардзинба президент РА Аслан Бжания, вице-президидент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента РА Лаша Ашуба, посол Росиии в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, матери погибших воинов, представители общественных организаций республики.
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