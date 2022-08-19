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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2022»

Новости Пятница, 19 августа 2022 14:42
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В АБХАЗИИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2022»

Сухум. 19 августа Абхазия-Информ. В Абхазии, в Гудауте состоялось торжественное открытие Военно-технического форума (ВТФ) «Армия-2022» с демонстрацией современных образцов вооружения военной базы Южного военного округа,  сообщает ЮВО. Форум проходит на территории парка «Патриот» российского соединения.

В ходе мероприятий военнослужащие продемонстрируют зрителям новейшие образцы военной техники и стрелкового оружия, стоящие на вооружении базы ЮВО.  В рамках ВТФ на специально подготовленных выставочных площадках представлена колёсная военная техника и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня «Град», бронеавтомобили «Тигр», станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения. Также на форуме работают развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, программы с проведением спортивно-военных игр, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни. Всего на территории ЮВО военно-технический форум проходит на 16 площадках военно-патриотических парков «Патриот» 9 субъектов Российской Федерации на территории ЮВО и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии в период с 19 по 21 августа 2022 года. Форум работает ежедневно с 09:00 до 16:00. На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров.

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