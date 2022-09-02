ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
Сухум. 2 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии.
Обсуждалась текущая ситуация с собираемостью налогов, их динамика; вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, водоснабжением и ходом курортного сезона.
Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам.
По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений и призвал глав регионов детально изучать и владеть ситуацией по всем направлениям в возглавляемых ими городах и районах.
В совещании участвовал руководитель Администрации президента Джансух Нанба и его заместитель Зураб Каджая.
Об этом сообщает сайт главы государства.