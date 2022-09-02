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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Новости Пятница, 02 сентября 2022 14:02
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Сухум. 2 сентября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов Абхазии.

Обсуждалась  текущая ситуация с собираемостью налогов, их динамика; вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, водоснабжением и ходом курортного сезона.

Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам.  

По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений и призвал глав регионов детально изучать и владеть ситуацией по всем направлениям в возглавляемых ими городах и районах.

В совещании участвовал руководитель Администрации президента  Джансух Нанба и его заместитель Зураб Каджая.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 02 сентября 2022 14:04

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