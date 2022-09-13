АГУ И БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАМЕРЕНЫ РАСШИРЯТЬ ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча проходила в тёплой дружеской атмосфере, в ходе которой состоялся профессиональный обмен мнениями о проблемах высшего образования в современных условиях. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества между университетами в подготовке профессиональных кадров.

В своем выступлении ректор АГУ Алеко Гварамия рассказал, что много студентов из Абхазии обучалось в башкирских вузах во времена Советского Союза и после.

На встрече присутствовала выпускница аспирантуры при Башкирском госуниверситете Инга Тания, которая в свое время защитила кандидатскую диссертацию под научным руководством Ауфара Гареева. Ныне она кандидат географических наук, доцент кафедры географии АГУ, заслуженный деятель науки Республики Абхазия.

Ауфар Гареев выразил готовность и дальше оказывать помощь в подготовке специалистов высокого уровня на современной методической и технологической базе Башкирского госуниверситета, в том числе и путем создания совместных проектов.

Абхазский государственный университет и Башкирский госуниверситет связывают давние дружеские отношения, скрепленные договором о сотрудничестве. Так, в рамках договора о сотрудничестве, Ауфар Гареев будет читать лекции для магистрантов АГУ.

Во встрече приняли участие: вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия, декан биолого-географического факультета Марина Гогуа, начальник международного отдела Анна Адлейба, заведующая кафедрой географии Майя Кайтамба, помощник ректора АГУ Анжела Каджая, помощник ректора АГУ по финансам Амра Кварандзия.