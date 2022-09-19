МУЖЧИНА ПОГИБ НА БЕРЕГУ РЕКИ ААЛДЗГА В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 19 сентября 2022. Абхазия-Информ. Константин Афанасиади, 1989 года рождения, погиб в результате несчастного случая на реке Аалдзга в поселке Акармара Ткуарчалского района. Примерно в 13 часов, во время обслуживания «тарзанки», установленной над рекой, мужчина сорвался вниз и ударился головой об камни.

По предварительной информации, К. Афанасиади – житель Сухума. В Ткуарчалском районе работал в сфере туризма.