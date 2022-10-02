ПОЖАР В ПОСЕЛКЕ ЦАНДРИПШ
Новости Воскресенье, 02 октября 2022 18:11
Сухум. 2 октября 2022. Абхазия-Информ. Загорелась внешняя обшивка одного из магазинов сети дьюти-фри. Пламя частично перекинулось на крышу.
Пожарные ПСО города Гагра выехали по экстренному вызову в 13 часов 17 минут. Благодаря усилиям огнеборцев удалось избежать распространения огня. Огонь ликвидировали два пожарных расчёта.
Пострадавших нет.
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