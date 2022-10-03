 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 106%

Новости Понедельник, 03 октября 2022 20:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 106%

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. В сентябре 2022 года по состоянию на 01 октября объем начислений таможенных платежей Государственного таможенного комитета составил 260,1 млн. руб., что от плановых показателей на 14,3 млн. руб. больше. План за сентябрь выполнен на 106%.

За девять месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд. 142,4 млн. руб., план за девять месяцев 2022 года выполнен на 122%, сумма перевыполнения составила 384,1 млн. руб. В сравнении с итогами за девять месяцев 2021 года в текущем периоде объем начислений таможенных платежей увеличился на 188,0 млн. руб. (за 9 мес. 2021 – 1 млрд. 954,4 млн. руб.).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 20:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДАУР КОВЕ ОТБЫЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В РОСТОВ «НАДО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»: АХРА АВИДЗБА РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ВИДЕНИИ ПРОБЛЕМ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.