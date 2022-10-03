ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 106%

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. В сентябре 2022 года по состоянию на 01 октября объем начислений таможенных платежей Государственного таможенного комитета составил 260,1 млн. руб ., что от плановых показателей на 14,3 млн. руб. больше. План за сентябрь выполнен на 106% .

За девять месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд. 142,4 млн. руб., план за девять месяцев 2022 года выполнен на 122%, сумма перевыполнения составила 384,1 млн. руб. В сравнении с итогами за девять месяцев 2021 года в текущем периоде объем начислений таможенных платежей увеличился на 188,0 млн. руб. (за 9 мес. 2021 – 1 млрд. 954,4 млн. руб.).