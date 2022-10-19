РУКОВОДИТЕЛИ ГОССТАТА АБХАЗИИ И РОССТАТА ПОДПИСАЛИ В МОСКВЕ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ НА 2022-2024 ГГ.

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Кама Гогия и руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин подписали в Москве «План мероприятий в области статистики на 2022-2024 г.».

Также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытом.

Во встрече приняли участие с российской стороны глава Росстата Сергей Галкин, заместители руководителя Росстата Сергей Егоренко и Алексей Горобцов, с абхазской стороны – председатель Госкомитета по статистике Кама Гогия, заместитель руководителя Лела Качарава, советник-посланник Посольства Республики Абхазия в РФ Татьяна Гулиа.

Делегация Госкомитета по статистике находится в Москве с официальной поездкой. Запланирован ряд встреч с российскими коллегами и двусторонние консультации.