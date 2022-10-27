ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли в первом чтении изменения в закон «О рекламе».
«Предлагаемые изменения устанавливают дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций», – сказал депутат Дмитрий Маршания, представлявший законопроект.
Речь идет и о запрете на установку рекламных конструкций в местах, установка в которых может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан. Также регламентируются порядок и условия демонтажа рекламных конструкций.
«Одним из важных пунктов представленного проекта является положение об особенностях рекламы отдельных видов товаров, а именно – рекламы табачной и никотиносодержащей продукции», – отметил Маршания.
В действующем законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие рекламу торговых марок и брендов, производящих табачную продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции. Это, по мнению депутатов, является лазейкой для предпринимателей, позволяющей им рекламировать наименование бренда, но фактически оказывать неосознаваемое воздействие на сознание граждан, поскольку сам бренд ассоциируется у граждан с табачной продукцией, и тем самым стимулировать продажу своей продукции.
В соответствии с законопроектом, также запрещается реклама курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, кальянов.
Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.
Депутат Беслан Халваш поинтересовался, кто будет следить за тем, кто, что и как нарушил.
«Должен же человек знать, что он нарушает, и за что его штрафовать? Надо включить организацию, которая будет осуществлять надзор за всем этим», – сказал Халваш.
Адгур Харазия назвал законопроект нужным и хорошим.
Кан Кварчия также отметил, что согласен с принятием законопроекта. Он также считает, что в законопроекте надо указать, какая структура будет осуществлять надзор.
Даут Хутаба отметил, что ко второму чтению нужно будет подготовить необходимые нормативно-правовые акты.
Спикер Лаша Ашуба отметил, что это очень важный законопроект и он его поддерживает.
«Ужасная реклама, вывешена не пойми как. Нужно за всем этим следить», – сказал он.
«Нужно многое доработать, поэтому мы принимаем законопроект в первом чтении», – сказал Дмитрий Маршания.
За принятие документа проголосовали 29 депутатов.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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