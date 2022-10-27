ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

«Предлагаемые изменения устанавливают дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций», – сказал депутат Дмитрий Маршания, представлявший законопроект.

Речь идет и о запрете на установку рекламных конструкций в местах, установка в которых может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан. Также регламентируются порядок и условия демонтажа рекламных конструкций.

«Одним из важных пунктов представленного проекта является положение об особенностях рекламы отдельных видов товаров, а именно – рекламы табачной и никотиносодержащей продукции», – отметил Маршания.

В действующем законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие рекламу торговых марок и брендов, производящих табачную продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции. Это, по мнению депутатов, является лазейкой для предпринимателей, позволяющей им рекламировать наименование бренда, но фактически оказывать неосознаваемое воздействие на сознание граждан, поскольку сам бренд ассоциируется у граждан с табачной продукцией, и тем самым стимулировать продажу своей продукции.

В соответствии с законопроектом, также запрещается реклама курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, кальянов.

Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.

Депутат Беслан Халваш поинтересовался, кто будет следить за тем, кто, что и как нарушил.

«Должен же человек знать, что он нарушает, и за что его штрафовать? Надо включить организацию, которая будет осуществлять надзор за всем этим», – сказал Халваш.

Адгур Харазия назвал законопроект нужным и хорошим.

Кан Кварчия также отметил, что согласен с принятием законопроекта. Он также считает, что в законопроекте надо указать, какая структура будет осуществлять надзор.

Даут Хутаба отметил, что ко второму чтению нужно будет подготовить необходимые нормативно-правовые акты.

Спикер Лаша Ашуба отметил, что это очень важный законопроект и он его поддерживает.

«Ужасная реклама, вывешена не пойми как. Нужно за всем этим следить», – сказал он.

«Нужно многое доработать, поэтому мы принимаем законопроект в первом чтении», – сказал Дмитрий Маршания.

За принятие документа проголосовали 29 депутатов.

Об этом сообщает Апсныпресс.