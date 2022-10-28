АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В СОЧИ

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ . В Сочи прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин и юношей. Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов из 14 субъектов России, а также из Республики Абхазия.