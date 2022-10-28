АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В СОЧИ
Новости Пятница, 28 октября 2022 21:45
Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. В Сочи прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин и юношей. Участие в соревнованиях приняли более 250 спортсменов из 14 субъектов России, а также из Республики Абхазия.
На турнире присутствовали легендарные советские и российские мастера ковра, ветераны и действующие чемпионы России и Европы, мира и Олимпийских игр, представители Администрации города Сочи и городского собрания.
Среди них – старший тренер юношеской сборной России, президент Федерации спортивной борьбы Абхазии, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Царгуш, победитель летних Олимпийских игр 2012 года Мансур Исаев, чемпион мира и Европы Степан Марянян, чемпион и призер чемпионатов СССР и Европы, обладатель Кубка мира Абдулла Магомедов, чемпион СССР Зураб Цоцория, чемпион мира по боксу среди профессионалов Ваге Саруханян и чемпион мира по боксу среди любителей Владимир Саруханян.
Абхазию представляли спортсмены из городов и районов республики.
Воспитанник тренера Даута Лазба Марат Кокоскерия стал победителем турнира в весовой категории 70 кг среди мужчин.
Воспитанники тренера Тимура Джопуа заняли два вторых места: Инал Берзения в весовой категории 86 кг, Баграт Пандария в весовой категории 70 кг среди мужчин.
Воспитанник тренера Игоря Берая Леон Аристава стал третьим в весовой категории 68 кг среди юношей. Воспитанник Размика Алабяна Максим Адлейба занял третье место в весовой категории 44 кг соеди юношей.
Воспитанники Инала Гумба заняли одно первое и одно третье места. В весовой категории до 68 кг первое место занял Еснат Кутарба, а в весовой категории до 71 кг третье место занял Еснат Ардзинба.
Воспитанник Хаджарата Гадлия Алан Абшилава стал бронзовым призером турнира.
Воспитанник тренера Мурмана Харчилава Вахтанг Акаба стал победителем турнира среди юношей в весовой категории 71 кг.
Воспитанник тренера Левона Яйляна Мурат Пкин стал первым среди юношей в весовой категории 41 кг.
Призеры турнира традиционно были награждены грамотами, медалями и кубками и денежными вознаграждениями, а победители получили еще и звание мастера спорта России.
Всероссийский турнир на призы президента Федерации вольной борьбы Сочи Рубена Татуляна проводится в Сочи уже восьмой раз.
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