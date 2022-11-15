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Абхазия Информ

НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 22:57
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НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. 19 ноября на Бзыбском ипподроме состоится чемпионат Республики Абхазия по конному спорту. В программе дня запланированы скачки на 1400, 1600 и 2000 метров на призы мастеров спорта СССР Отара Чанба, Авксентия Тарба, Алексея Лакрба и мастера спорта международного класса Харлама Симония. 

Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол на приз памяти мастера спорта Абхазии Мераба Гочуа, метании дротиков на приз памяти заслуженного тренера Абхазии Юрия Тарба, джигитовке на приз памяти основателя АСОВАРХИМ Шульи Лакрба. 

Начало соревнований в 11:00. 

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:02

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