ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ МИНЮСТА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. На встрече премьер-министра Абхазии Александр Анкваб с министром юстиции Анри Барциц обсуждалось внедрение Минюстом современных электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года в министерстве уже произвели полную оцифровку Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе первичная документация. С бумажных носителей на электронные переведено 22 980 документов из единого реестра индивидуальных предпринимателей, 6 000 документов из единого реестра юридических лиц.

Как пояснил Барциц, система учета вышеуказанных реестров в электронно-цифровой формат уже запущена в полной мере. Электронная платформа позволяет оперативно и своевременно осуществлять доступ заинтересованных лиц и органов государственной власти (Министерства по налогам и сборам, Комитета по статистике) к требуемой информации, что в свою очередь оптимизирует время респондента при получении свидетельства о регистрации ИП и постановку на налоговый учет.

Министр констатировал, что сейчас в ведомстве оцифровывают Республиканский архив ЗАГСа. В первом этапе на 50% выполнена оцифровка актов по городу Новый Афон. К работе привлечены студенты профильных специальностей Абхазского государственного университета.

Всего предстоит оцифровать свыше 850 000 записей актов гражданского состояния по республике.

Премьер-министр поручил министру докладывать об этапах реализации проекта.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.