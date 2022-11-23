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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ МИНЮСТА

Новости Среда, 23 ноября 2022 18:12
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ МИНЮСТА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. На встрече премьер-министра Абхазии Александр Анкваб с министром юстиции Анри Барциц обсуждалось внедрение Минюстом современных электронно-цифровых технологий ведомственного администрирования.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года в министерстве уже произвели полную оцифровку Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе первичная документация. С бумажных носителей на электронные переведено 22 980 документов из единого реестра индивидуальных предпринимателей, 6 000 документов из единого реестра юридических лиц. 

Как пояснил Барциц, система учета вышеуказанных реестров в электронно-цифровой формат уже запущена в полной мере. Электронная платформа позволяет оперативно и своевременно осуществлять доступ заинтересованных лиц и органов государственной власти (Министерства по налогам и сборам, Комитета по статистике) к требуемой информации, что в свою очередь оптимизирует время респондента при получении свидетельства о регистрации ИП и постановку на налоговый учет. 

Министр констатировал, что сейчас в ведомстве оцифровывают Республиканский архив ЗАГСа. В первом этапе на 50% выполнена оцифровка актов по городу Новый Афон. К работе привлечены студенты профильных специальностей Абхазского государственного университета. 

Всего предстоит оцифровать свыше 850 000 записей актов гражданского состояния по республике. 

Премьер-министр поручил министру докладывать об этапах реализации проекта.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 18:14

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