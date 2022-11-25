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Абхазия Информ

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА АГУ ЗАВЕРШИЛА СЕЗОН В НСФЛ

Новости Пятница, 25 ноября 2022 21:14
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ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА АГУ ЗАВЕРШИЛА СЕЗОН В НСФЛ

Сухум. 25 ноября 2022. Абхазия-Информ. Завершился сезон для футболистов команды Абхазского государственного университета в группе «Б» высшего дивизиона НСФЛ, VIII-го сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу «Национальная студенческая футбольная лига».

В заключительном туре игроки АГУ встречались с командами Ростовского Государственного экономического университета, Кабардино-Балкарского Государственного университета и Калмыцкого Государственного университета.

В двух поединках абхазская команда уступила и в одном одержала победу. Со счетом 1:3 абхазские футболисты уступили ростовской команде. В игре с командой из Нальчика абхазская команда уступила со счетом 1:2, в заключительном матче абхазские студенты одержали победу над студенческой командой из Элисты со счетом 3:2.

Таким образом, абхазская команда набрала 13 очков и заняла 13 место среди 16 команд группы «Б» Высшего дивизиона НСФЛ.

Напомним, что восьмой сезон НСФЛ стартовал 17 апреля в Астрахани на стадионе имени А.И. Колосова. В этом году он объединил рекордное количество команд в четырех группах Высшего дивизиона – 43 из 23 субъектов Российской Федерации, Республики Абхазия, а также впервые в НСФЛ выступают команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. Соревнования второй год подряд проходят по системе «весна – осень». Соревнования традиционно проводились по системе межрегиональных турниров в один круг в группах «А» и «Б», и в два круга в группах «В» и «Г». По итогам групп «А» и «Б» каждая команда провела 15 матчей, по итогам группы «В» – 12 матчей, по итогам группы «Г» – 6 матчей.

Для команды нашего университета этот сезон в НСФЛ стал вторым по счету. В прошлом сезоне команда Абхазского государственного университета заняла 8 место.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 25 ноября 2022 21:17

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