ВСТРЕЧА СПИКЕРА НАРОДНОГО СОБРАНИЯ ЛАШИ АШУБА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЯЧЕСЛАВОМ ВОЛОДИНЫМ
Сухум. 1 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия прошла встреча спикера Народного Собрания Лаши Ашуба с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.
Они выразили удовлетворение конструктивной совместной работой депутатов, направленной на решение задач, стоящих перед парламентариями.
Главы парламентов обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Основным из них был вопрос осуществления парламентского контроля за ходом реализации действующей договорной базы.
Во встрече приняли участие: с абхазской стороны – заместители спикера Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба и Ашот Миносян, с российской стороны – зампредседателя Государственной Думы Сергей Неверов, председатель Комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
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