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Абхазия Информ

«АПСНЫ-ОЙЛ» ПЕРЕДАЛ ГЛАВЕ СУХУМА СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:38
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«АПСНЫ-ОЙЛ» ПЕРЕДАЛ ГЛАВЕ СУХУМА СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба принял генерального директора абхазской топливной компании «Апсны-Ойл» Олега Лакоба. Компания выделила 40 сухумским семьям социальные карты, предоставляющие право на покупку по себестоимости до 150 литров бензина марки АИ-92 в месяц на заправочных станциях «Подорожник».

«В Администрации рады приветствовать, у вас такая великолепная миссия – предоставляете социальные карты для многодетных семьей, у которых ограниченные финансовые возможности, – сказал Эшба, обращаясь к Олегу Лакоба. – Первая такая практика во всей Абхазии предоставления социальных карт многодетным семьям. Такую помощь трудно переоценить. 40 социальных карт будут переданы сорока семьям, и для них это будет ощутимая помощь. Благодарим и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

В свою очередь гендиректор «Апсны-Ойл» Олег Лакоба поблагодарил мэра и работников отдела социального обеспечения Администрации Сухума, которые помогли составить список многодетных семьей. По всей Абхазии лишь три станции «Подорожник», и они занимают, как заметил Лакоба, 6-10 процентов от всего топливного рынка.

«Пока мы растем. Это программа будет развиваться и дальше. Сейчас охватили семьи, где шесть и более детей, в дальнейшем расширим и категории, которым будут оказывать помощь. Я надеюсь, что остальные участники топливного рынка поддержат нашу инициативу. Это было бы правильно», – сказал Олег Лакоба.

Руководителю отдела соцобеспечения Мадине Харазия передали конверты с социальными картами. Все они пронумерованы, при выдаче станут именными, так как закрепят за определенным владельцем. Держателю карты на любой станции АЗК «Подорожник» при предъявлении ее кассиру-оператору, продадут бензин по себестоимости, то есть по более низкой цене, в которую не входит прибыль компании.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 17:42

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