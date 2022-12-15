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Абхазия Информ

ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КУРЫНОВА

Новости Четверг, 15 декабря 2022 15:05
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ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КУРЫНОВА

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. Абхазский тяжелоатлет Элкан Гвазава примет участие во Всероссийских соревнованиях памяти Олимпийского чемпиона Александра Курынова. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Маяк» города Зеленодольска Республики Татарстан с 14 по 17 декабря.

Элкан Гвазава выступит в весовой категории до 61 кг.

Соревнования, посвященные памяти Александра Курынова проводятся с 1974 года. До 1977 года соревнования проводились в рамках Кубка г. Казани с участием спортсменов Татарстана и регионов СССР. В 1978 году эти соревнования были проведены в ранге Всесоюзных, а после распада СССР проводятся в ранге Всероссийских.

Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта. В 2021 году установил рекорд России в весовой категории до 61 кг, подняв штангу весом 121 кг в рывке, а в феврале 2022 года на Кубке России он обновил свой рекорд среди юниоров, подняв штангу в рывке весом 123 кг.

В июне 2022 года Элкан стал серебряным призером чемпионата России, с результатом в сумме двоеборья 262 кг (122 – рывок, 140 – толчок) в весовой категории до 61 килограмма. В июле 2022 года Элкан Гвазава стал серебряным призером чемпионата России, с результатом в сумме двоеборья 272 кг (146 – толчок, 126 – рывок). В августе 2022 года в упорной борьбе стал третьим на спартакиаде сильнейших спортсменов России с результатом в сумме двоеборья 267 кг (126 – рывок, 141 – толчок). В ноябре 2022 года стал победителем первенства России с результатом в сумме двоеборья 262 кг (122 – рывок, 140 – толчок).

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова. раньше Элкан тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 15 декабря 2022 15:07

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