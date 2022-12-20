 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПОСЛА

Новости Вторник, 20 декабря 2022 18:34
Оцените материал
(0 голосов)
КОЛЛЕКТИВУ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПОСЛА

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба представил коллективу нового чрезвычайного и полномочного посла РА в РФ Алхаса Квициниа.

В своем выступлении министр подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Абхазии. 

«Президент Республики Абхазия будет осуществлять мониторинг работы посольства, и мы очень рассчитываем на то, что эффективность работы ведомства будет расти в соответствии с растущими вызовами и задачами», – сказал Ардзинба.

Алхас Квициниа поблагодарил президента за доверие и выразил надежду на плодотворную работу с коллективом посольства. 

Президент подписал Указ о назначении Алхаса Квициниа чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации 30 ноября 2022 года. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 18:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА И АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.