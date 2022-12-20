КОЛЛЕКТИВУ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПОСЛА

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба представил коллективу нового чрезвычайного и полномочного посла РА в РФ Алхаса Квициниа.

В своем выступлении министр подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Абхазии.

