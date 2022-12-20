КОЛЛЕКТИВУ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПОСЛА
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба представил коллективу нового чрезвычайного и полномочного посла РА в РФ Алхаса Квициниа.
В своем выступлении министр подчеркнул, что посольство должно стать эффективным центром по продвижению национальных интересов Абхазии.
«Президент Республики Абхазия будет осуществлять мониторинг работы посольства, и мы очень рассчитываем на то, что эффективность работы ведомства будет расти в соответствии с растущими вызовами и задачами», – сказал Ардзинба.
Алхас Квициниа поблагодарил президента за доверие и выразил надежду на плодотворную работу с коллективом посольства.
Президент подписал Указ о назначении Алхаса Квициниа чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации 30 ноября 2022 года.
Последнее от Super User
- СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА И АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ ХАЛИЛА АМЕРА
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЕЗОНОВ «APSNY-STAR»