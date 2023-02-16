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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

Новости Четверг, 16 февраля 2023 19:25
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В ГУДАУТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

Сухум. 16 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Доме культуры города Гудауте, состоялась встреча одного из лидеров оппозиционных политических сил, председателя общественного объединения «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба с жителями района.

Встреча посвящалась общественно-политической ситуации в Абхазии. В ней участвовали депутаты Парламента, руководство района, депутаты Гудаутского районного собрания, общественные и политические деятели страны.

В своем выступлении кавалер ордена Леона Феня Авидзба отметила, что в Абхазии много проблем и они продолжают расти. По ее словам, она не просит высокую зарплату, а хочет, чтобы вовремя были свет и вода.

Член Совета старейшин села Дурипш Анатолий Тванба, выступая на встрече, сказал, что в Абхазии на протяжении 30 лет присутствуют две силы, это власть и аппозиция и он одинаково относится к ним.

«Цены на все поднялись до небес. Властью был искусственно создан дефицит на бензин и в результате этого произошел резкий скачок цен. Все это очень сильно отражается на народе, и он нищает», – сказал Тванба.

Он также затронул вопрос майнинга и отметил, что больше всего этим «заражены» чиновники, в том числе и прошлая власть. Он обратил внимание на то, что Адгур Ардзинба, будучи вице-премьером и министром экономики поддерживал добычу криптовалюты.

Тванба остановился и на вопросе демографии и отметил, что смертность в стране превышает рождаемость.

Бывший вице-президент, кавалер Ордена «Ахьдз-Апша» II степени Валерий Аршба отметил, что не видит ощутимых изменений в лучшую сторону.

«Последние три года мы вместе с вами, присутствующие здесь, и многие другие в Абхазии ждали и ждём оживления реального сектора экономики, подъёма социальной сферы, принятия нестандартных форм и, наконец-то, введения элементарной законности и порядка в стране», – сказал Аршба.

По его словам, он никогда не был в оппозиции: «У меня всегда была своя позиция – это закон и порядок. Сегодня я имею право выразить своё мнение, потому что стоял у истоков нашей государственности вместе с великим Владиславом Ардзинба – основателем современного абхазского государства».

Он напомнил, что свободная Абхазия с большими трудностями, шаг за шагом продвигалась вперёд, восстанавливая разрушенную экономику, поднимая социальную сферу, защищая свой независимый политический курс. И это делалось с опорой на собственные силы и ресурсы.

«Никто не осыпал Абхазию долларами, рублями, всё доставалось в упорной борьбе. Так, мы вместе с вами, со всем народом Абхазии, выдержали тяжелейшие испытания – войну и блокаду. Преодолев эти трагические периоды с большими потерями, наш народ вышел из них с честью и достоинством, с надеждой, теперь уже в мирное время, увидеть и ощутить плоды своей стойкости во имя счастья будущих поколений», – сказал Аршба.

По его словам, надо быть слепым и глупым человеком, чтобы не видеть, что творится внутри государства.

«Во многом виноваты и мы с вами. Не все были чисты перед своей совестью и во время последних выборов президента, и до этого тоже. И поэтому наши ожидания реализуются, как говорится, с точностью до наоборот», – сказал он.

Завершая свое выступление Валерий Аршба, подчеркнул, что люди сегодня хотят жить, работать, получать достойную пенсию.

«У нас один выбор – сохранить свою страну и жить достойно на своей Родине», – подытожил он.

Член АНД Саид Бейя затронул вопрос госдачи и отметил, что за неправильно определенные координаты никто не несет ответственности. Он спросил, о каких-то бизнес-проектах может идти речь, если в стране проблемы со светом.

По мнения Бейя, нужно оптимизировать штаты в госучреждениях и продать дорогие автомобили.

Основной докладчик Адгур Ардзинба заявил, что президент за три года не провел ни одного совещания посвященного демографии, репатриации, образованию, культуре, абхазскому языку, здравоохранению и так далее.

Он также затронул вопросы борьбы с наркоманией, безопасности и обороноспособности. Он считает, что власть игнорирует эти вопросы.

Адгур Ардзинба обвинил власть в создании олигархической модели правления и сказал, что: «нас с вами в их проекте будущего Абхазии нет».   Он предложил олигархам отстать от Абхазии и обратить свой взор на Украину.

«В Абхазии один хозяин – абхазский народ», – сказал он.

По мнению Ардзинба, нынешняя власть игнорирует все предложения, связанные с выходом из кризиса, не реагирует на факты коррупции, нарушение Конституции.

«Если мы будем молчать, у наших детей не останется страны. Нам нужна динамичная и эффективная власть. От того, как мы с вами поведем себя, зависит будущее нашей страны. Все зависит от каждого из нас», – сказал Ардзинба.

Ветеран войны Лаврентий Сакания привел в пример Чечню и сказал, что Абхазия получала примерно такую же финансовую помощь. Обращаясь к главе администрации района Баграту Боджгуа, он сказал, что если даже в Гудауте захотят построить детский сад, то это сделать негде, все уже занято. При этом, он отметил, что только во время президентства Александра Анкваба были построены школы и сады в районе, отремонтированы больница и Дом культуры.

С места выступил житель села Хуап, который сказал, что не имеет никакого отношения ни к тем, ко у власти, ни к тем, кто в оппозиции.

«Здесь прозвучало много претензий к властям, много требований, но надо понимать какой бюджет у нашей страны. 8-9 млрд рублей это не такие большие деньги. Почему об этом не говорится? Этих средств очень мало для удовлетворения всех тех требований, которые прозвучали в зале», – сказал он.

Ветеран войны, Герой Абхазии Роман Герия также решил высказаться по поводу услышанного в зале.

«Моя работа связана с нефтепродуктами. Не следует спекулировать на этой теме и говорить, что цены на бензин были искусственно взвинчены. Не надо людей вводить в заблуждение. Это была не прихоть властей. Ситуация изменилась и цены снизились. Что касается Пицунды, то Владислав Ардзинба в свое время это объект передал в пожизненное пользование российской стороне. Ничего отсюда никто никуда не заберет», – сказал Герия.

Обращаясь к представителям оппозиции Герия заявил: «То, что вы сеете сегодня, то и будете пожинать. …Когда нынешние руководители пришли к власти, можно сказать, казна была пуста, ни рубля не было! Я выражаю свое мнение, как ветеран, как простой гражданин, как крестьянин. А дальше вы сами думайте. Что происходит сегодня? Потихоньку страна начинает становиться на ноги. Построили завод, люди наши там работают, ничего не продали, деньги с объекта в казну идут! Конечно, оппозиции это не выгодно! Надо, чтобы всем было плохо? Чтоб все были безработными? Продажа объектов происходит? Без вашего участия, к сожалению? В вашу бытность во власти было объектов в два – три раза больше продано! Вы обманываете людей. Вы подрываете авторитет власти! Вот что происходит!» – заявил Роман Герия.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 189 раз Последнее изменение Четверг, 16 февраля 2023 19:36

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