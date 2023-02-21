НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой ГТК РА совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта т/п «Псоу» было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации.
При проведении личного досмотра в отделе милиции пос. Цандрипш пассажир автотранспортного средства собственноручно достал из внутреннего кармана куртки полиэтиленовый сверток, в котором находились 33 капсул препарата «Прегабалин» общей массой 9,9 гр.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.
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