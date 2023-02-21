НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 21 февраля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой ГТК РА совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта т/п «Псоу» было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации.