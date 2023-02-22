ТПП И АРБИТРАЖНЫЙ СУД АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 22 февраля 2023. Абхазия-Информ . Президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния подписали соглашение о сотрудничестве организаций. В данном соглашении предусмотрены взаимодействие и формирование развитой инфраструктуры обслуживания предпринимательства, а также необходимость согласованных действий государственных и предпринимательских структур в развитии экономики Абхазии, для эффективного выполнения стоящих перед ними задач.

Открывая мероприятие, президент ТПП отметила, что подписание соглашения соответствует общей цели работы палаты в интересах бизнеса нашей страны.

«Обеспечение защиты законных прав и интересов предприятий, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, включая сферу малого и среднего бизнеса, – это одна из целей заключенного соглашения», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она выразила признательность руководству Арбитражного суда за открытость к взаимодействию.

«Уверена, что степень доверия предпринимательского сообщества к Арбитражному суду высокая, так как вы по праву – самый важный государственным суд в республике, разрешающий споры в первой инстанции в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», – сказала президент ТПП.

Тамила Мерцхулава заявила о готовности обмена не являющейся конфиденциальной и охраняемой законом информацией о предпринимателях и предоставления экспертов палаты при разрешении экономических споров между хозяйствующими субъектами, а также участия в работе по подготовке рекомендаций по вопросам формирования практики применения законов и иных нормативных актов.

По мнению Фатимы Квициния, у ТПП и Арбитражного суда есть общая точка соприкосновения: обе организации обязаны защищать права, законы и интересы предпринимательства.

«Мы не знали, что у вас есть специалисты, которые могут давать заключения, и эксперты по конкретным делам, потому что это очень большая проблема для Арбитражного суда. У нас специфическая работа, мы разбираем экономические дела и споры, и многие виды экспертизы вынуждены проводить за пределами

Абхазии. Надеюсь, что наше сотрудничество пойдет на пользу всей Абхазии и на пользу предпринимательства и экономике», – констатировала Фатима Квициния.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и договорились активизировать сотрудничество в сфере организации совместных мероприятий.