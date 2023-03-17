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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ БОКСЕРЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 17 марта 2023 18:50
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АБХАЗСКИЕ БОКСЕРЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 17 марта 2023. Абхазия-Информ. В спортшколе «Триумф» в Спас-Клепиках Рязанской области прошли XI Всероссийские соревнования по боксу. Турнир был посвящен памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн. За победу боролись спортсмены в составе 25 команд из Пензы, Тулы, Рязанской области, Тамбова, Кораблина, Рязани, Московской области и Абхазии. 

Абхазию представляли 11 спортсменов детско-юношеской спортивной школы г. Гагра, которые завоевали 11 медалей различного достоинства.

Первые места заняли: Владислав Шульгин (весовая категория до 30 кг, среди спортсменов 11-12 лет), Нестор Ажиба (весовая категория до 46 кг, среди спортсменов 11-12 лет), Геннадий Мешвелиани (весовая категория до 70 кг, среди спортсменов 13-14 лет), Леон Инапшба (весовая категория до 42 кг, среди спортсменов 14-15 лет), Рамин Коркия (весовая категория до 46 кг, среди спортсменов 14-15 дет) и Дамир Хеция (весовая категория до 51 кг, среди спортсменов 17-18 лет).  

Серебряными призерами турнира стали: Владислав Цкуа (весовая категория до 36 кг, среди спортсменов 11-12 лет), Владимир Калайджян (весовая категория до 42 кг, среди спортсменов 11-12 лет) и Тамирлан Чараев (весовая категория до 60 кг, среди спортсменов 13-14 лет).

Бронзовыми призерами турнира стали: Фират Барциц (весовая категория до 40 кг, среди спортсменов 13-14 лет) и Амир Бармашава (весовая категория до 44 кг, среди спортсменов 14-15 лет).

Также, Владислав Цкуа был награжден призом «Лучший бой турнира», а Амир Бармашава кубком «Воля к победе».

Тренируют спортсменов Эдгар Крия, Владимир Шульгин, Мовсес Манукян, Геннадий Оксанич, Элизбар Джологуа и Вячеслав Блаб.

Тренеры и спортсмены выражают благодарность за оказанную финансовую помощь Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Гагрского района.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 17 марта 2023 18:52

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