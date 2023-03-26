«ИНТУРИСТ»: СРОКИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ СМЕСТИЛИСЬ НА МЕСЯЦ ВПЕРЕД

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. Сроки курортного сезона в Абхазии сместились на месяц вперед – на май, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист».

«Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений. По итогам кампании раннего бронирования, которая закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. Спрос на отдых в Абхазии – очень активный. Высокий сезон здесь начнется на месяц раньше обычного – с мая», – указано в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярными курортами в стране остаются Гагра, Пицунда и Новый Афон.

Абхазия, по словам представителей туроператора, привлекает туристов сдержанными ценами.