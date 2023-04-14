ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ ЛИПЫ УЖЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ДОСТАВЯТ В АБХАЗИЮ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Начальник Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал «Апсны Иахьа» о том, что препарат для лечения повреждённой липы, растущей на исторической поляне Лыхнашта из Пекина в Абхазию, доставят уже в воскресенье.

«Мы связывались со всеми службами, с посольством Абхазии в России, уже решили вопрос и препарат нам передадут уже в воскресенье», – проинформировал Джинджия.

Он отметил, что прилагаются все усилия для того, чтобы спасти дерево.

«Сегодня, все средства хороши. Как уже известно, нашему сотруднику, который работает на границе КПП «Ингур» гражданин Китая, который долгое время жил в Абхазии, предложил свою помощь в лечении поврежденной липы. Они даже не просили вознаграждения, сделали это из благих намерений», – сказал Джинджия.

По его словам, есть три разновидности препарата, их названия пока неизвестны.

«Как выяснилось, ученые в Пекине не первый раз с таким сталкиваются, когда повреждают такие большие деревья. Мы сделали все, чтобы быстрее доставить препарат. Ситуация произошла 5 апреля, прошло немало времени и у нас есть надежды на то, чтоб все приложенные усилия и препарат дадут пользу», – подытожил Аркадий Джинджия.

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Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.

Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.